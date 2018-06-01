Долг за ЖКХ может лишить украинцев права на получение субсидии

Украинцы, имеющие задолженность по оплате за коммунальные услуги, после монетизации могут автоматически лишаться права на субсидию.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко в интервью «Укринформа».

По его словам, после внедрения системы монетизации субсидий будет актуальной проблема в обеспечении контроля за движением средств. В Минфине обсуждают варианты решения этого вопроса.

"Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты. Все очень просто: если субсидианта хоть один раз поймают на том, что он получил субсидированные средства и не оплатил их за коммунальные услуги - на следующий день тот лишается права на получение помощи. Государство должно обеспечивать ликвидность казначейского счета, и потому средствами налогоплательщиков злоупотреблять никто не даст", - отметил он.