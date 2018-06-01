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Долг за ЖКХ может лишить украинцев права на получение субсидии

Сегодня, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

Украинцы, имеющие задолженность по оплате за коммунальные услуги, после монетизации могут автоматически лишаться права на субсидию.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко в интервью «Укринформа».

По его словам, после внедрения системы монетизации субсидий будет актуальной проблема в обеспечении контроля за движением средств. В Минфине обсуждают варианты решения этого вопроса.

"Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты. Все очень просто: если субсидианта хоть один раз поймают на том, что он получил субсидированные средства и не оплатил их за коммунальные услуги - на следующий день тот лишается права на получение помощи. Государство должно обеспечивать ликвидность казначейского счета, и потому средствами налогоплательщиков злоупотреблять никто не даст", - отметил он.


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