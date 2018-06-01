В Донецкой области задержали агента «МГБ ДНР»

Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачен агент «МГБ ДНР». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«03.06.2018 года вблизи г. Марьинка Донецкой области военнослужащими одной из бригад из состава Объединенных сил задержан житель г. Ясиноватая, гражданин Наводнич Алексей Геннадиевич, 1995 г.р. Представителями военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил установлено, что указанный гражданин принадлежит к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР", который с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВС Украины в районе г. Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 тыс. рублей РФ за каждое выполненное задание», – сообщили в пресс-центре ООС.

Также сообщается, что 4 июня подразделением военной контрразведки из состава Объединенных сил материалы по содействию указанного гражданина деятельности «ДНР» направлены в Волновахский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области, которым начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».