Дело о покушении на убийство Осмаева и Окуевой будет рассматривать суд присяжных

Дело о покушении на убийство добровольца АТО Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой суд будет рассматривать с участием присяжных.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. "31.05.2018 в Подольском районном суде города Киева было проведено подготовительное судебное заседание, по результатам которого обвинительный акт назначен к рассмотрению по существу судом присяжных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обвиняемому продлен срок содержания под стражей еще на два месяца. Следующее заседание состоится завтра, 5 июня.