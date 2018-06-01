ОБСЕ направила письмо Лаврову с призывом освободить Сенцова

ОБСЕ направила письмо Лаврову с призывом освободить СенцоваВчера, 17:28
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российскую власть освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова
Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, - сообщает "Укринформ".
«Я призываю российское руководство пересмотреть дело Сенцова и немедленно его освободить», - отметил представитель ОБСЕ.
Как отмечается, заключение украинского режиссера является необоснованным. «Я действительно обеспокоен ухудшением его состояния здоровья, а также психологического состояния после начала голодания в знак протеста», - заявил Дезир.