ОБСЕ направила письмо Лаврову с призывом освободить Сенцова

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российскую власть освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова

Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, - сообщает "Укринформ".