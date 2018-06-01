Сущенко приговорили к 12 годам колонии

Сущенко приговорили к 12 годам колонииВчера, 16:23
Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин.
«Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра», - написал он в Twitter.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября 2017 года следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
Обвинение просило для Сущенко 14 лет колонии.