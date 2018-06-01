В ОБСЕ призвали МИД РФ освободить Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, призвав немедленно освободить из российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителя.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его продолжающееся содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее воздействие на тех, кто в Крыму имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует замалчивать, каким бы критическим он не был", - говорится в письме Дезира к Лаврову.

Также представитель ОБСЕ особенно беспокоен ухудшением состояния здоровья Сенцова и его морального духа после того, как он начал голодовку. В своем письме Дезир также отметил, что имеет сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений судебного разбирательства по делу украинского политзаключенного, а также о том, что к Сенцова могли применяться пытки, включая избиения, удушение и угрозы сексуального насилия.