Проверка на полиграфе подтвердила: Савченко готовила теракт

Проверка на полиграфе подтвердила истинные намерения народного депутата Надежды Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя. Савченко также обсуждала планы и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие», - говорится в сообщении.

Разработанные планы Савченко обсуждала с Владимиром Рубаном, Александром Захарченко, Александром Тимофеевым.

«Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в том числе лично распределяла роли в покушениях. Ею был разработан четкий план убийства руководителей страны, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство. Свои планы она доводила до Тимофеева и Рубана», - заявили в СБУ.

Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности: хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий преступной.

При этом в СБУ подчеркнули, что в связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла поставить ей все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.