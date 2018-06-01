В МИД подтвердили задержание в РФ украинца

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание в России украинца. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Получено официальное уведомление органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула», – написала она.

Ранее адвокат Игорь Чудовский сообщил, что в России задержали гражданина Украины, которому инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике.