Подозреваемый в нелегальном наркообороте найден повешенным в админздании полиции в Волновахе

Подозреваемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, найден повешенным в туалете административного здания полиции в Волновахе, - сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Установлено, что вчера, 3 июня, в Волновахское отделение полиции для проведения первоочередных следственных и оперативных действий был доставлен мужчина, 1982 года рождения, по подозрению в нелегальном наркообороте. Он был остановлен пограничниками при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике авто через КПВВ.

О факте сообщено сотрудников прокуратуры. Вместе с ними был проведен осмотр места происшествия.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.

Открыты уголовные производства по ст. 115 (Самоубийство) и ч.2 ст.309 (Перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.