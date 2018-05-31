В Одессе депутаты Таировской громады просят Порошенко о помощи

Ряд депутатов Таироввской ОТГ обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, который, как известно, сегодня, 1 июня посетит Одесскую область с рабочей поездкой.

Как говорится в тексте письма, которым располагает наша редакция, депутаты просят Президента, в рамках конституционных полномочий, содействовать скорейшему решению проблем функционирования представительской ветви власти в Таировской ОТГ.

"В настоящее время некоторые вновь избранные депутаты, под руководством бывшего главы Таировского поселкового совета Хасаева Хасана Гаруновича, вместе с бывшим секретарем Совета Завадой В.Д., руководителем КП ЖКП «Таирово» Предан Ю.В .. входящих в политическую силу «Батькивщина», преследуя намерения блокировать проведение первой сессии, где будут приняты соответствующие решения относительно избрания президиума и секретаря Таировского поселкового совета, намеренно игнорируют обязанность участия в заседании первой сессии Таировского поселкового совета", - говорится в письме.

Депутаты также сообщили, что в связи с невыполнением указанными лицами своих обязанностей, невозможно выполнить расходную часть местного бюджета Таировского поселкового совета, в связи с чем отсутствует возможность социально-экономического обеспечения громады в целом. В том числе, выплаты заработной платы учителям, оплаты коммунальных услуг объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады) и тому подобное.

"Необходимо отметить, что в отношении такой деятельности вышеупомянутых должностных лиц, в настоящее время зарегистрированы десятки уголовных производств, расследование по которым должным образом не осуществляется вообще, что вызывает сомнения в беспристрастности руководящих лиц правовоохороннои системы Одесской области в целом", подчеркивают Таировские депутаты.