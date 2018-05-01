Боевики сменили тактику боев за подконтрольный Украине поселок Пивденное

Боевики на Донбассе сменили тактику боев за подконтрольный Украине поселок Пивденное под оккупированной Горловкой.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец.

"Противник сменил тактику и в последнее время прибегает к систематическим обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Основной целью противника является уничтожение жилых домов и запугивание местных жителей. Огонь по защитникам Пивденного почти не ведется", - отметил Шубец.