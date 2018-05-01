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Узник Кремля Кольченко объявил голодовку с требованием освобождения Сенцова

Сегодня, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

Осужденный в России по делу "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку. Об этом сообщает издание "Медиазона", ссылаясь на информацию адвоката Кольченко Андрея Лепехина. 

По словам защитника, голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения украинского режиссера Олега  Сенцова, осужденного в России по сфабрикованному обвинению, у него нет.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 

Сенцов содержится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России.  Украинец заявил, что или он погибнет, или его требования начнут выполнять. По словам адвоката Сенцова, собственного освобождения он не требует. 

 


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