Узник Кремля Кольченко объявил голодовку с требованием освобождения Сенцова

Осужденный в России по делу "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку. Об этом сообщает издание "Медиазона", ссылаясь на информацию адвоката Кольченко Андрея Лепехина.

По словам защитника, голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по сфабрикованному обвинению, у него нет.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Сенцов содержится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в России. Украинец заявил, что или он погибнет, или его требования начнут выполнять. По словам адвоката Сенцова, собственного освобождения он не требует.