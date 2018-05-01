В поселке на Донетчине зафиксировали трехкратное превышение содержания аммиака в воздухе

Превышение содержания аммиака в воздухе почти в три раза зафиксировано в поселке Красное Донецкой области, - сообщает "UA: ДОНБАС".

С марта 2017 года в поселке наблюдается ядовитый запах со стороны биопрудов, в который сливались стоки.

Пробы воздуха брали дважды в мае.

"В лаборатории зафиксировали превышение по аммиаку в 2,7 раза. Увидев это, мы зарядили лабораторию еще на 20 минут и превышение было по сероводороду, который выбрасывают очистные сооружения, и было превышено в три раза по пыли - фракции от 10 до 25 микронов", - отметил заместитель городского головы Константиновки Виктор Василенко.

Для того, чтобы ликвидировать запах, необходимо засыпать биоставок грунтом.

По словам жителей, засыпать его должны были еще в ноябре-декабре 2017 года.

Как отметил начальник Константиновского ПУВКХ "Компании "Вода Донбасса" Аркадий Демченко, проблема в том, что в биопруду стоит вода. "Если был бы сухой, уже бы засыпали. Вода стоит два метра, ее засыпать надо, она проваливается, впитывается, поэтому большой слой нужен засыпать, долго идет", - отметил он, не назвав конкретной даты, когда полностью будет засыпан пруд.

Отмечается, что по этому факту в прокуратуре открыты три уголовных производства.