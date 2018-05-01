В Херсонской области к охране лесов привлекут военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с лесниками будут охранять леса в Херсонской области. Такое решение в среду принял Совет обороны области, сообщает глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Согласно выводам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, причиной лесных пожаров в Харьковской области - это человеческий фактор, а именно умышленный поджог. Распространению огня способствовал сильный порывистый ветер.

"Мы должны обеспечить максимально быстрое реагирование на поджоги, поэтому военные сообща с лесниками заступают на охрану лесов Херсонской области", - сообщил Гордеев.

Он напомнил, что за последние два дня в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве возникли два больших пожара: 27 мая - охвачена площадь 27 га, 28 мая в Раденском лесничестве образовался еще один пожар, площадь - 600 га.

По его словам, привлечение военных к охране лесов позволит увеличить периметр охраны лесов и снизить количество поджогов. Проводится информационная работа с жителями всех населенных пунктов, которые находятся в пределах угрозы лесного пожара, а также налаживается система оповещения.