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В Ивано-Франковске задержан лидер преступной группировки

Сегодня, 09:40 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области организованную преступную группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у жителей региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа платить "возмещение" участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали так называемые "проценты".

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства двадцати пяти тысяч долларов США от местного предпринимателя и шести тысяч американских долларов от жителя областного центра. Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников в одном из населенных пунктов Тисменицкого района во время получения очередного денежного транша в размере ста тридцати тысяч гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска задержан лидер группировки.

Ранее правоохранители задокументировали получение рэкетирами десяти тысяч гривен - первой части "долга" бизнесмена. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Спецоперация по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.


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