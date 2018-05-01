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В Винницкой области задержан сотрудник военкомата на взятке

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Винницкой области задержан сотрудник военкомата, который требовал от призывника денежные средства за оформление отсрочки.

Об этом говорится в сообщении на сайте военной прокуратуры центрального региона Украины. Указано, что задержание проводилось военной прокуратурой Винницкого гарнизона непосредственно после получения взятки.

Так, установлено, что 25 мая капитан требовал и получил от призывника взятку в размере 100 долларов и 2600 гривен за оформление отсрочки от призыва на военную срочную службу сроком на 3 месяца.

Как сообщается, после задержания злоумышленника деньги были изъяты. Решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение взятки служебным лицом). Задержанному готовится письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.


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