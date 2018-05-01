В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульного

В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульногоСегодня, 20:46
В Луцке пьяная женщина-водитель покусала инспектора, сообщает пресс-служба патрульной полиции Волыни.
30 мая, около 3:00, на улице Героев УПА в Луцке, экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке.
При общении с водителем заметили у него явные признаки опьянения.
В присутствии свидетелей 31-летняя женщина прошла проверку – имела 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы.
За это получила соответствующий протокол.
Во время общения с правоохранителями вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила инспектора по левую руку.
У патрульного кусаная рана левого предплечья, от госпитализации он отказался. По данному факту проводятся следственные действия.