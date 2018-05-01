"Укрзализниця" назначила дополнительно пять пар поездов в Одессу на лето

"Укрзализниця" на период летних перевозок назначила 5 пар дополнительных поездов в Одессу, а еще трем поездам увеличила периодичность курсирования. Об этом заявил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализниця" Евгений Кравцов, - сообщает пресс-служба компании.

В частности, на период летних отпусков назначены поезда №223/224 Киев - Одесса, №248/247 Одесса - Киев, Житомир, №251/252 Днепр - Одесса, №258/257 Одесса - Львов и №271/272 Харьков - Одесса.

Круглогодичным поездам №92/91 Константиновка - Одесса, №136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и №317/318 Запорожье - Одесса увеличено курсирование в два раза: ежедневно вместо через день.

Всего в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу.

Также для обеспечения перевозки пассажиров в летний период "Укрзализниця" разрабатывает расписание для назначения дополнительного поезда Сумы - Одесса, который не будет заезжать на станцию ​​Киев-Пассажирский, а будет курсировать через Конотоп, Дарницу, Мироновку, Знаменку и Помошную.

Кроме того, для улучшения обслуживания пассажиров проведена замена подвижного состава поезда № 642/641 Кишинев - Одесса на модернизированный дизель-поезд формирования железных дорог Молдовы и осуществлено ускорение его на 27 минут в направлении Кишинев - Одесса и на 47 минут в обратном направлении.