На Донетчине в ДТП пострадал 10-летний ребенок

В Угледаре 10-летний мальчик пострадал в результате ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера (29 мая, – ред.) в Угледаре неподалеку автобусной остановки произошла авария с участием несовершеннолетнего. Как предварительно установили правоохранители, 31-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля "Греат Уолл", совершила наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок находился без родителей и ехал на автобусе к своему товарищу. Мальчик вышел на остановке и выбежал на проезжую часть дороги. Владелица машины самостоятельно вызвала медицинскую помощь и позвонила на "102"», – рассказали в полиции.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В полиции также добавили, что семья, в которой растет пострадавший мальчик, находится на учете у правоохранителей.

«Указанная семья, где воспитывается несовершеннолетний, находится на учете у правоохранителей. Неделю назад сотрудники ювенальной превенции привлекали к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание ребенка. На этот раз мать отпустила своего сына самого гулять в город», – сообщили в пресс-службе.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).