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В России прокомментировали предложение выплатить компенсации за сбитый МН17

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

Предложение Австралии и Нидерландов выплатить компенсации родственникам погибших в результате сбивания ракетой самолета «Boeing» (рейс МН17) летом 2014 года является «игрой в русофобию».

Об этом 29 мая в Минске заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает «Агентство "Крымские Новости"».

Лавров утверждает, что Россию в деле атаки на малазийский самолет обвиняют «бездоказательно». Глава российского МИД также обвинил Запад в том, что там не рассматривают документы, которые предоставляет Москва.

По его словам, на пресс-конференции по поводу катастрофы малазийского «Боинга» было заявлено, что расследование не закончено и выявление виновных продолжается, но уже на этой стадии российская сторона должна согласиться на вступление в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размеров компенсации.

Также глава российского МИД выразил надежду на то, что странам удастся договориться. «Однако "Вода камень точит", "Время лечит" – можно привести много подобных пословиц. Убежден, что в конечном итоге необходимость договариваться, а не диктовать свои условия, возобладает в умах и практических действиях западных политиков», – заявил Лавров.


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