Апелляционный суд оставил в силе приговор двум боевикам из Мариуполя

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор двум жителей Мариуполя, приговоренным к тюремному заключению по обвинению в участии в вооруженных формированиях группировки «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, обвиняемые — двое жителей Мариуполя 34 и 39 лет — в сентябре 2014 года присоединились к боевикам 3-й мотострелковой бригады «Семеновского батальона», в составе которой дежурили на блокпосту в неподконтрольном Украине Новоазовске Донецкой области.

Впоследствии один из них прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области (РФ), после чего вернулся и был назначен командиром танка, а его напарник — наводчиком танка.

Следствие также установило, что в октябре 2014-го оба обвиняемых, исполняя приказ должностных лиц РФ, незаконно пересекли украинско-российскую границу, переправив боевикам танки и боеприпасы.

Кроме этого, заявляют в прокуратуре, двое жителей Мариуполя участвовали в обстрелах подконтрольных боевикам населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское, повлекшим гибель людей.

Мужчин задержали в сентябре 2015 года. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

Обоих обвиняемых приговорили к 10 годам лишения свободы.