На Херсонщине выгорело уже 580 гектаров леса, лесники подозревают поджог

На Херсонщине выгорело уже 580 гектаров леса, лесники подозревают поджогСегодня, 09:58
По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар в Олешковском районе вызван поджогами неизвестными лицами.
Об этом сообщили в Гослесагентстве.
В настоящее время выгорело 580 га леса, в том числе 265 га – верховой пожар.
«Сотрудники государственной лесной охраны лесхоза, ГосЧС, Минобороны всеми силами сдерживают распространение пожара. Дополнительно привлечены подразделения ГосЧС Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей», - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации пожара привлечены 351 человек и 94 ед. техники. Авиацией осуществлено 108 сбросов воды (431,5 тонны воды).