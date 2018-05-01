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Сыворотка от ботулизма поступит в Украину не раньше августа

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине на данный момент нет сыворотки от ботулизма.

Об этом рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита в интервью РБК-Украина.

"В Украине не существует собственного производства сывороток от ботулизма. В принципе, в мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество очень сложно производить в неизменном качестве, поэтому его производят небольшими партиями. Кроме того, закупка сывороток никогда не была задачей Минздрава. Ведомство никогда за всю историю существования независимой Украины не покупало эту продукцию. Ее всегда приобретали местные органы власти за средства областных бюджетов, как правило, в России. Когда у Украины начался конфликт с Россией, закупки прекратились", - сообщил Курпита.

По словам эксперта, в 2018 году Минздрав впервые направил часть средств, которые заложены в госбюджете на покупку лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен. Ожидается, что сыворотка от ботулизма поступит в Украину только в августе-сентябре


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