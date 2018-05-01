В Сумской области пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка

В воскресенье, 27 мая, в селе Семьяновка Конотопского района Сумской области автомобиль сбил насмерть двухлетнего ребенка.

Водитель ехал в сторону Конотопа и на закруглении дороги выехал на встречную полосу, сбив мальчика, который вместе с сестрой и несколькими другими детьми шли по обочине.

Ребенок от полученных травм скончался на месте, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

"Была получена информация, что вероятный нарушитель управлял автомобилем "Дэу Ланос", поэтому правоохранители начали проверку владельцев автомобилей данной марки. В их поле зрения попал 48-летний житель соседнего села, который имел такой автомобиль. Полицейские проверили информацию проверили и в результате всех принятых мер правонарушитель был задержан примерно через два часа после содеянного", - сказано в сообщении.

Оказалось, что мужчина после празднования дня села решил покататься на машине. После того, как сбил ребенка, он быстро вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем домохозяйстве.

Следователями Конотопского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.