МИД Польши настаивает на продлении антироссийских санкций

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о необходимости продления антироссийских экономических санкций. Об этом сообщает «Польское радио».

«За месяц страны ЕС должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России... Должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает», — сказал глава польского МИД в Брюсселе.

Он отметил, что на сегодня отсутствуют факторы, указывающие на изменение поведения России в международной системе, допускающие ослабление санкций.

Чапутович сообщил, что на форуме ООН Нью-Йорке он будет вести дебаты, посвященные ситуации в Украине и российской агрессии.

«Это очередная проблема, которая не решается согласно минскими договоренностям», — сказал глава МИД Польши.