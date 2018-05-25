В Одесской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом, в результате инцидента есть погибший.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

Сообщается, что водитель автомобиля Nissan на запрещающую световую и звуковую сигнализацию выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля. Еще двое детей, которые находились в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, еще один человек травмирован.

Полиция начала расследование по факту столкновения пассажирского поезда с микроавтобусом в Одесской области, в результате которого погиб один человек.

"В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых - дети 2 и 9 лет, доставлены в Кодымскую центральную районную больницу. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - говорится в сообщении.