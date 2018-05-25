Исчезнувший под Мариуполем военный вернулся в свое подразделение

Исчезнувший под Мариуполем военный вернулся в свое подразделениеСегодня, 12:03
Исчезнувший накануне под Мариуполем морской пехотинец 36 отдельной бригады самостоятельно вернулся в расположение своего подразделения.
Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Виктор Шубец, передает "112 Украина".
"Сегодня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", - сообщил Шубец.
Напомним, ранее сообщалось, что при столкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий.