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На Донетчине мужчина пытался сбежать из зала суда

Сегодня, 17:31 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе правоохранители предотвратили побег преступника из зала суда.

Об этом сегодня, 25 мая, сообщает представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец, передает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, в ходе судебного заседания в здании Октябрьского районного суда Мариуполя подозреваемому объявили приговор суда о заключении его под стражу за совершение преступления. Недолго думая, гражданин попытался убежать из зала суда.

Гвардейцы из состава Объединенных сил, выполнявшие служебные обязанности на посту охраны порядка, вовремя остановили мужчину, не дав ему избежать правосудия.


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