Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять законопроект №8402 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которым предусматривается убрать из кодекса слово "инвалид".

Проект закона был внесен в Верховную раду 24 мая 2018 года. Так, целью принятия документа является приведение действующего законодательства в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативным протоколом к ​​ней и внедрение европейских стандартов в этой сфере.

"Предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

В частности, предлагается слова "инвалид", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменить соответственно словами "лицо с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах", - отмечается в пояснительной записке