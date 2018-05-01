Жебривский: из-за детонации боеприпасов в старой Николаевке эвакуировали 20 человек

В Донецкой области в результате попадания снарядов на территорию военного склада возле Старой Николаевки произошла детонация боеприпасов. Из населенного пункта эвакуированы 20 человек, в том числе 11 детей. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Сегодня около 4 утра рашисты обстреляли окрестности Старой Николаевки (бывшая Правдовка). Местные говорят, что было около 10-12 "прилетов" мин – вероятно, что корректировали огонь с воздуха, целя в склад боеприпасов. Один из прилетов оказался точным – боеприпасы начали взрываться», - написал он.

Жебривский отметил, что в поселке проживает 700 человек. Представители ГСЧС, полиции и Донецкой ОВГА обошли все дворы, выяснили, кому нужна эвакуация.

«Пока вывезли 20 человек, среди них 11 детей», - проинформировал глава Донецкой ОВГА.

По информации департамента гражданской защиты облгосадминистрации, ситуация в поселке контролируется, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет.

«Обломки, которые прилетели на поселок, собрали. Проверили все сети жизнеобеспечения поселка. Сейчас уже включать электричество», - резюмировал Жебривский.