Дмитрия Штыбликова, фигуранта дела "крымских диверсантов", которого подконтрольный Кремлю Севастопольский горсуд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, в колонии поместили в помещение камерного типа.

Об этом сообщает крымский журналист Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Штыбликов будет находится в ПКТ в течении полугода с 5 мая до 5 ноября. Пока он будет в ПКТ ему запрещены телефонные звонки, разрешено только одно краткое свидание за полгода, он ограничен в тратах средств в магазине колонии и не может иметь при себе лекарств, рассказал журналист.

Он также добавил, что Штыбликова сразу после этапирования в Омское СИЗО отправили в ШИЗО, а после этапирования 2 апреля в колонию №6 в городе Омске.

Наумлюк добавил, что отношение к Штыбликову в колонии к нему нормальное, какого-то прессинга он не отмечает.

16 ноября 2017 года Дмитрий Штыбликов был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Правозащитники, родные и коллеги заключенных продолжают борьбу за его освобождение.