Конгресс США одобрил выделение 250 млн долларов и оружия Украине

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете страны на нужды национальной обороны в 2019 году, предусматривающий выделение Украине 250 миллионов долларов. Финансовая помощь подразумевает, в том числе, предоставление летальных видов вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

Автором документа выступает Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, который предложил на 100 миллионов долларов помощи Украине больше, чем годом ранее.

Документ также включает основные положения законопроекта о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, что в свою очереди предусматривает помощь в усилении украинских возможностей по защите кибератак обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве с Украиной, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Законопроект о бюджете нацобороны должен быть согласован с версией, которую примет Сенат, после чего повторно проголосован обеими палатами Конгресса перед подачей на подпись президенту США.