» » В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

Сегодня, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»Вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов, сообщает 112 Украина со ссылкой на Mirror.

По данным источника, инцидент произошел в столичном ресторане Rooster возле НСК Олимпийский.

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков Ливерпуля, находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Болельщики «Ливерпуля» получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната «Ливерпуля».

Инцидент вызывает опасения по поводу возможных дальнейших хулиганских атак, отмечает издание.

50-летний Джейсон Фрост подвергся нападению у ресторана через несколько часов после прибытия в Киев.

«Мы находились здесь четыре часа, а затем нас атакуют. Они шли за нами, как стая собак. Они просто продолжали идти. Это было ужасно», - отметил болельщик.

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что вчера около 23:00 правоохранители, которые несли службу по охране правопорядка, задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.

«Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы о драке зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

Напомним, мужской финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Ожидается, что во время финала «Лиги Чемпионов» в столицу прибудет около 50 тыс. гостей.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:59

В КПВВ "Станица Луганская" у граждан обнаружены алкоголь и сигареты с акцизами "ЛНР"

Сегодня, 10:18

Местные громады Луганщины получили от упрощенцев свыше 106 млн грн единого налога

Сегодня, 10:08

Турчинов: Боевики обстреливают подконтрольные Украине районы вглубь до 30 км

Сегодня, 09:49

Волкер заявил о необходимости продолжать обмен пленными

Сегодня, 08:59

Боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Вчера, 19:15

В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Вчера, 18:04

Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Вчера, 17:17

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Вчера, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Вчера, 16:25

На Донбассе ликвидированы двое боевиков

Вчера, 14:59

На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Вчера, 14:20

Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Новости Украины:

Сегодня, 10:20

Одного из "крымских диверсантов" Штыбликова поместили в ПКТ

Сегодня, 10:15

Конгресс США одобрил выделение 250 млн долларов и оружия Украине

Сегодня, 09:46

В центре Киева избили болельщиков «Ливерпуля»

Сегодня, 09:21

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности

Сегодня, 09:21

В Одессе третий раз покушались на экс-руководителя Правого сектора - 1 человек погиб

Вчера, 18:48

Сын Тюрина судится с ГПУ

Вчера, 17:51

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР"

Вчера, 17:12

Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Вчера, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Вчера, 16:56

Порошенко открыл Бескидский тоннель

Вчера, 15:35

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Вчера, 14:43

Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 