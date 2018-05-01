» » Сын Тюрина судится с ГПУ

Сын Тюрина судится с ГПУ

Сегодня, 18:48 citynews.net.ua | Напечатать

Сын Владимира Тюрина Дмитрий подал в Печерский райсуд иск о защите чести и достоинства к ГПУ. Он требует опровержения информации о его причастности к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщили на пресс-конференции его адвокаты Николай Руйте и Сергей Козий, сообщает Укринформ.

«Заявляем, что информация, публично распространенная Генпрокуратурой, не соответствует действительности и вредит чести, достоинству и деловой репутации нашего клиента. Мы заявляем, что Дмитрий Тюрин не имеет никакого отношения к данному преступлению», - сказал адвокат Руйте.

Он рассказал, что 9 октября 2017 года во время брифинга в Генпрокуратуре относительно расследования убийства Вороненкова был упомянут Дмитрий Тюрин в качестве посредника преступной группы.  В частности, генпрокурор тогда заявил, что Дмитрий Тюрин 20 марта 2017 года привез часть средств и встретился с Юрием Василенко – руководителем преступной группы. Также генпрокурор утверждал, что следствие установило факт их нахождения в одном месте и их контакт после прилета Тюрина в Украину.

В то же время защитники заявляют, что он прибыл в Киев, имея целью встретиться с бывшим генпрокурором Святославом Пискуном и его супругой, чтобы обсудить покупку их дома в Крыму. Перед своим визитом Дмитрий Тюрин общался с риэлтером, который занимается продажей дома бывшего генпрокурора.

Адвокаты утверждают, что установили поминутно места пребывания Дмитрия Тюрина в Киеве, где он пробыл около суток, и передали эту информацию украинским правоохранителям, которые приобщили их к материалам расследования относительно убийства Вороненкова.

Также, отметил адвокат Руйте, на запросы стороны защиты в правоохранительные органы Украины – Службу безопасности и прокуратуру города Киева им пришли ответы, что Дмитрий Тюрин не имеет статуса подозреваемого по уголовному делу относительно убийства Вороненкова.

Адвокаты утверждают, что озвученная генпрокурором Юрием Луценко информация о причастности Дмитрия Тюрина к этому убийству вредит его репутации бизнесмена, а убытки от этого увеличиваются ежедневно.

Поэтому в мае текущего года адвокаты обратились с иском в Печерский райсуд. Первое заседание по этому делу назначено на 2 июля текущего года, сообщил адвокат Козий.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:15

В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Сегодня, 18:04

Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Сегодня, 17:17

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Сегодня, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Сегодня, 16:25

На Донбассе ликвидированы двое боевиков

Сегодня, 14:59

На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Сегодня, 14:20

Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Сегодня, 14:18

На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов из 24-й бригады

Сегодня, 13:37

Обнародован новый санкционный список Украины

Сегодня, 12:56

Турчинов: наступление России может реально начаться уже в июле

Сегодня, 11:53

В ОРДЛО прибыл путинский «гумконвой»

Сегодня, 11:47

ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Новости Украины:

Сегодня, 18:48

Сын Тюрина судится с ГПУ

Сегодня, 17:51

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР"

Сегодня, 17:12

Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Сегодня, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Сегодня, 16:56

Порошенко открыл Бескидский тоннель

Сегодня, 15:35

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Сегодня, 14:43

Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Сегодня, 14:24

СНБО ввел санкции против «РИА новостей»

Сегодня, 13:49

Завтра пограничникам в аэропортах разрисуют лица

Сегодня, 12:55

В Черкасской области украли бронзовый бюст Чорновила

Сегодня, 11:59

Красный Крест направил в ОРДО более 437 тонн гумпомощи

Сегодня, 11:47

ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 