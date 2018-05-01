В Славянске (Донецкая область) полиция задержала боевика так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области. Как отмечается, правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который с началом оккупации Донбасса вступил в ряды боевиков.

"Не имея постоянного места работы, он надеялся с легкостью получить и деньги, и должность. На тот момент оккупанты начали активно строить блокпосты в населенных пунктах и вокруг них. На один из них и был отправлен новобранец", - говорится в сообщении.

Мужчина занимался возведением фортификационных сооружений, а также решением хозяйственно-бытовых вопросов. "С началом боевых действий на севере Донецкой области он испугался и убежал. Однако уйти от правосудия ему не удалось. После возвращения в город он был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.