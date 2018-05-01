В Украине провели испытания нового боевого модуля

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля.

Об этом сообщает пресс-служба бюро в Facebook.

Сообщается, что специалисты конструкторского бюро приняли участие в разработке принципиально нового боевого модуля в партнерстве с представителями иностранной компании, которая специализируется в технике данного типа.

Новый модуль размещается на шасси бронированной техники, а также оснащается современными управляемыми ракетами "СКИФ" ​​и системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов.