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Порошенко открыл Бескидский тоннель

Сегодня, 16:56 citynews.net.ua | Напечатать

Порошенко открыл Бескидский тоннельПрезидент Украины Петро Порошенко открыл новый Бескидский железнодорожный тоннель. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине», – подчеркнул Президент.

До введения тоннеля в эксплуатацию Глава государства посетил железнодорожную станцию ​​в городе Воловец, пообщался с местными жителями и поздравил их с открытием тоннеля.

Порошенко отметил, что наконец 4-летнее строительство завершено и выразил убеждение, что начало работы туннеля будет способствовать развитию края, развитию зеленого туризма, который сейчас популярен в этом регионе. «Мы с вами добились, чтобы этот тоннель был. Чтобы мы могли быстро и надежно увеличивать поток туристов на Закарпатье», - сказал он.

Глава государства также поблагодарил строителей, которые работали на строительстве тоннеля на западном портале, откуда Порошенко проехал специальным поездом через туннель к восточному порталу. Он напомнил, что идея строительства туннеля, который сегодня вводится в эксплуатацию, начала обсуждаться еще в далеком 1998 году.

Президент также отметил важность Бескидского тоннеля не только для края, но и для страны в целом.

«Этот тоннель является новейшим, самым сложным и точно наиболее нужным Украине. 60% экспортных грузов в сторону ЕС проходит именно через этот путь. Сегодня, когда подписано соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговле с ЕС, когда подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, когда подписан безвизовый режим с ЕС, когда на 20-25% возрастает экспорт в страны ЕС это было как горловина бутылки - если не расширить, то не пойдет», - сказал Президент, подчеркивая необходимость постройки туннеля.

Президент напомнил, что старый тоннель имел низкую пропускную способность и был в аварийном состоянии.

«Сегодня это (открытие тоннеля. - Ред.) - как глоток воздуха. Решительное увеличение инвестиционных и инфраструктурных возможностей государства. Очень важно, что это происходит именно сейчас и мы это сделали вместе с вами за 4 года», - сказал Порошенко, назвав строительство тоннеля ярким символом сотрудничества государства и инвесторов.

Глава государства обратился к строителям: «Очень важная составляющая нашего успеха - это ваши рабочие руки. Так, как вы работали, особенно последний год... И сегодня первые поезда пойдут в ЕС через новый, качественный, надежный, безопасный Бескидский тоннель».

«Это совершенно новые условия для того, чтобы мы имели новые резервы увеличения экспорта в страны Западной Европы», - добавил Глава государства.

Президент отметил: «Все радовались, потому что это новые возможности для Украины. Говорят, что за последний год количество туристов возросло на 60%. Это и украинцы, румыны, и поляки, и венгры. Все приезжают, чтобы отдыхать».

В ходе официальной церемонии открытия нового тоннеля Глава государства установил у его входа небольшую фигуру Святой Варвары - покровительницы тунелепроходцев, горняков, инженеров и др.


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