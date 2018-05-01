Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Во всех учебных заведениях Киева будет усилена охрана и меры безопасности, сообщает пресс-служба КГГА.

«В связи с распространением отравления школьников газообразными веществами в Украине мы должны обезопасить маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне последних звонков и во время Лиги Чемпионов, безопасность детей в городе должна быть особым приоритетом как для наших правоохранителей, так и сотрудников учебных заведений. Поэтому сегодня мы дали поручение Департаменту и районным управлением усилить меры безопасности в наших школах и садиках», - сообщила председатель комиссии Анна Старостенко.

Речь идет, в частности, об усилении охраны и ограничении доступа на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе, а также об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

«Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОН, поручаем учебным заведениям провести разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. И что важно – обеспечить информирование правоохранительных органов в случае выявления у учебных заведений подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни», - подчеркнула председатель комиссии.