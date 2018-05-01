» » Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Сегодня, 15:35 citynews.net.ua | Напечатать

Во всех учебных заведениях Киева будет усилена охрана и меры безопасности, сообщает пресс-служба КГГА.

«В связи с распространением отравления школьников газообразными веществами в Украине мы должны обезопасить маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне последних звонков и во время Лиги Чемпионов, безопасность детей в городе должна быть особым приоритетом как для наших правоохранителей, так и сотрудников учебных заведений. Поэтому сегодня мы дали поручение Департаменту и районным управлением усилить меры безопасности в наших школах и садиках», - сообщила председатель комиссии Анна Старостенко.

Речь идет, в частности, об усилении охраны и ограничении доступа на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе, а также об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

«Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОН, поручаем учебным заведениям провести разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов. И что важно – обеспечить информирование правоохранительных органов в случае выявления у учебных заведений подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни», - подчеркнула председатель комиссии.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:15

В Украине заблокируют доступ к Webmoney и десяткам российских СМИ

Сегодня, 18:04

Наев: с началом ООС боевики стали чаще стрелять

Сегодня, 17:17

ЧВК «Вагнера» сменила название и оргструктуру

Сегодня, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Сегодня, 16:25

На Донбассе ликвидированы двое боевиков

Сегодня, 14:59

На блокпосту в Сватово выявили факт управления мотоциклом по поддельным документам

Сегодня, 14:20

Трое жителей Луганщины пытались провезти в РФ почти 3 кг наркотиков

Сегодня, 14:18

На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов из 24-й бригады

Сегодня, 13:37

Обнародован новый санкционный список Украины

Сегодня, 12:56

Турчинов: наступление России может реально начаться уже в июле

Сегодня, 11:53

В ОРДЛО прибыл путинский «гумконвой»

Сегодня, 11:47

ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Новости Украины:

Сегодня, 18:48

Сын Тюрина судится с ГПУ

Сегодня, 17:51

В Славянске полиция задержала боевика "ДНР"

Сегодня, 17:12

Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Сегодня, 16:58

В Украине провели испытания нового боевого модуля

Сегодня, 16:56

Порошенко открыл Бескидский тоннель

Сегодня, 15:35

Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках

Сегодня, 14:43

Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Сегодня, 14:24

СНБО ввел санкции против «РИА новостей»

Сегодня, 13:49

Завтра пограничникам в аэропортах разрисуют лица

Сегодня, 12:55

В Черкасской области украли бронзовый бюст Чорновила

Сегодня, 11:59

Красный Крест направил в ОРДО более 437 тонн гумпомощи

Сегодня, 11:47

ЕС планирует продлить санкции против России еще на полгода

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 