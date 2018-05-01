Украина лишила Кобзона всех государственных наград

Украина лишила всех государственных наград российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом говорится в указе президента №126/2018.

Против Кобзона также применяются и другие санкции: блокирование активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз.

Иосиф Кобзон публично поддерживает группировки «ДНР» и «ЛНР» и неоднократно приезжал на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса.