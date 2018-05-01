СНБО ввел санкции против «РИА новостей»

Представительство издания «РИА Новости» в Украине и компания ООО «Интерселект», попали в список санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Список опубликован 24 мая.

В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года, опубликованном на сайте президента Украины, упомянуты представительство Федерального унитарного предприятия «Российское агентство международной информации РИА "Новости"», а также ООО «Интерселект», через которое, по данным СБУ, осуществлялось финансирование работы «РИА Новости-Украина».