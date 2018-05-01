Красный Крест направил в ОРДО более 437 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 23 грузовика, которые перевозили более 437 тонн продуктовых наборов, медикаментов и стройматериалов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированным территориям проследовали 23 грузовика с продуктовыми наборами, медикаментами и строительными материалами общим весом более 437 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста», – сказано в сообщении.