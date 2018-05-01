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ФСБ РФ обвинила задержанных в Азовском море украинских рыбаков в браконьерстве

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

 Федеральная служба безопасности России возбудила дела о браконьерстве в отношении двух украинских рыбаков, ранее задержанных в Азовском море. 

Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, передает ТАСС. По версии ФСБ, рыбаки якобы занимались незаконным выловом рыбы. 

"В отношении граждан Украины, задержанных 10 мая за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, возбуждены уголовные дела. 

Дела возбуждены по части 1 статьи 258.1 ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"; до 2 лет лишения свободы) и части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой"; лишение свободы на срок до 7 лет)", - говорится в сообщении. 

Как пишет издание, согласно решению о мере пресечения, украинские рыбаки сейчас находятся под стражей.


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