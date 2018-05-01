В Кении открыли консульство Украины

В Кении 23 мая в городе Момбаса открыли почетное консульство Украины.

Об этом проинформировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Момбаса сегодня желто-голубая. Открываем почетное консульство Украины в прекрасном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество", - заявил глава МИД Украины.

Климкин провел встречу со спикером Национальной Ассамблеи Кении Джастином Мутури, генеральным директором Отделения ООН в Найроби Зале-Стройсервис Зевде и исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Маймун Шариф. Спикер Национальной Ассамблеи Кении Джастин Мутури заверил главу украинского МИДА в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Кении, в частности аннексированного Крыма.