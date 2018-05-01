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Румыния готова продлить до Черновцов ж/д евроколею

Сегодня, 18:13 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство транспорта Румынии выступило с предложением продлить до Черновцов железнодорожную колею шириной 1435 мм.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, передает ЦТС.

"Есть предложение румынской стороны продолжить узкую колею из Сучавы в Черновцы (по примеру Мукачево-Дебрецен), но сначала надо подготовить технико-экономическое обоснование и общий инвестиционный проект с Евросоюзом", - сказал Довгань.

По его словам, необходимо проанализировать риски, поскольку в случае скоростного сообщения до часа между Черновцами и Сучавой аэропорты этих городов будут конкурировать за пассажиропоток. Вадул-Сирет - станция в Черновицкой области вблизи государственной границы. Пересадка на этой станции вызвана сменой ширины колеи со стандарта 1520 мм на 1435 мм. Таким образом врямя в дороге будет сэкономлено, поскольку не нужно менять тележку вагона. Расстояние от Вадул-Сирет до Черновцов по ж/д составляет около 40 км.


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