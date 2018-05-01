На Донетчине родители протестуют против поездок детей в школу через блокпост

Жители села Александро-Шультино в Константиновском районе Донецкой области возмущены возможностью закрытия местной школы. Родители учащихся отмечают, что в случае отсутствия школы в селе, дети будут вынуждены ездить на учебу в соседнее Иванополье, для чего необходимо пересекать блокпост.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Учебное заведение в Александро-Шультино объединяет школу и детский сад, которые в общей сложности посещают 67 детей.

Местные жители рассказали журналистам, что со слов представителей районной администрации, профинансировать школу могут максимум еще на год.

«Дороги там негодные, нужно пересекать блокпост, а он часто бывает закрыт. У нас очень хорошая школа. Районо приезжало к нам, было родительское собрание. Они нам сказали, что на нашу школу потрачено за 4 месяца 2,5 миллиона гривен. Куда эти деньги делись? Я уже 10 лет проживаю в этом селе, и 9 лет тут мой ребёнок учится — я же знаю, какие средства выделяются, они очень маленькие. Школа этих миллионов не видит», — говорит местная жительница, мать четверых школьников Елена Бабенко.

По ее словам, большинство учащихся не имеет возможностей посещать школу в соседнем селе, расположенном в семи километрах.

«У нас очень много ромов учится. Если здесь они школу посещают, то туда (в Иванополье — ред.) они ездить не будут. К тому же, блокпосты могут обстреливаться, мало ли что!», — отмечает она.

Директор департамента науки и образования Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук, комментируя ситуацию в Александро-Шультино, заявила, что подобные школы являются некачественными и нерентабельными.

«Решение о закрытии школы принимают органы местного самоуправления. И если такое решение принято, то мы его приветствуем, но при условии, что детям будет предоставлен автобус и сопровождающие лицо», — добавила она.