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За нарушение пожарной безопасности хотят закрыть 155 ТРЦ

Сегодня, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности в суды поданы иски о закрытии 155 торгово-развлекательных центров, 220 дошкольных и школьных учреждений, а также 30 больниц.

Об этом во время заседания правительства заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Он озвучил промежуточные результаты проверок объектов с массовым пребыванием людей, учреждений здравоохранения со стационарным лечением, а также школ и садиков.

Чечеткин отметил, что на сегодня проверено 13 тыс. 360 объектов, что составляет 41% от запланированного количества.

«Из них 10 тыс. 720 дошкольных и школьных учреждений, 500 больниц со стационарным лечением, 2 тыс. 140 торгово-развлекательных центров и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 167 тыс. нарушений, из которых почти 63 тыс., а это - 37%, не устранялись в течение длительного времени», - отчитался Чечеткин.

Он также отметил, что наихудшее состояние с выполнением предписаний наблюдается на объектах, расположенных в Черновицкой области, где выполнено 59% ранее предложенных мероприятий, в Волынской - 57%, Днепропетровской - 55%, и в Одесской области - 54%.

«Всего на руководителей объектов наложено 12 тыс. 837 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски о закрытии 405-ти объектов, из них: 155 ТРЦ, 220 дошкольных и школьных учреждений, а также 30 больниц», - отметил председатель ГосЧС.

Чечеткин обратил внимание присутствующих на самые распространенные системные недостатки, которые были выявлены в ходе проверок ТРЦ. «В каждом 8-м торгово-развлекательном центре зафиксировано ненадлежащее содержание путей эвакуации, более 30% ТРЦ не в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения, а более 45% - не дооборудованы системами противопожарной защиты, или данные системы находятся в нерабочем состоянии и необслуживаемые», - сказал председатель ГосЧС.

Он также проинформировал главу правительства о том, что во время профилактических мероприятий зафиксировано уже 36 фактов недопуска сотрудников ГосЧС к проверкам.

«По данным фактам совместно с Национальной полицией составлены акты, которые направлены в суд для обеспечения проверки», - добавил Чечеткин.

Председатель ГосЧС подчеркнул, что профилактические меры в сочетании с разъяснительной работой и практическим обучением персонала проводились по принципу, когда главное не санкции для бизнеса, а создание безопасной среды на объектах с массовым пребыванием людей.

«Об этом свидетельствует тот факт, что почти 30% недостатков устранялись в ходе проверки. И эта работа продолжается», - отметил Чечеткин.

Комментируя доклад, премьер-министр Владимир Гройсман назвал недопустимым то, что некоторые руководители объектов, которые препятствуют деятельности инспекторов ГосЧС в проведении проверок, ставят под угрозу жизни посетителей.


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