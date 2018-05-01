Полиция назвала причину массового отравления в харьковской школе

Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова связано с намерением сорвать учебный процесс.

Об этом заявила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, сообщает Укринформ.

«По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучение иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется», - отметила Калмыкова.

По ее словам, все школьники отпущены по домам, а завтра занятия начнутся в обычном режиме.

Как говорит директор школы №3 Валентина Космина, такой случай зафиксирован здесь впервые. «На момент ЧП в школе находилось полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа к школе, у нас есть охранник», - уточнила она.