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Полиция назвала причину массового отравления в харьковской школе

Сегодня, 09:43 citynews.net.ua | Напечатать

Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова связано с намерением сорвать учебный процесс.

Об этом заявила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, сообщает Укринформ.

«По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучение иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется», - отметила Калмыкова.

По ее словам, все школьники отпущены по домам, а завтра занятия начнутся в обычном режиме.

Как говорит директор школы №3 Валентина Космина, такой случай зафиксирован здесь впервые. «На момент ЧП в школе находилось полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа к школе, у нас есть охранник», - уточнила она.


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