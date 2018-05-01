Минобразования рекомендует усилить охрану учебных заведений

Министерство образования и науки рекомендует усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях, сообщает пресс-служба МОН.

Соответствующее письмо было направлено 22 мая в департаменты, управления образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

Рекомендации предоставлены в связи с распространением случаев отравления школьников газообразными веществами и для организации мер безопасности в местах пребывания детей дошкольного возраста, учащихся и студентов.

В частности, МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.