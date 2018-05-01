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Суд оставил Савченко под стражей

Сегодня, 17:20 citynews.net.ua | Напечатать

Апелляционный суд Киева оставил народного депутата Надежду Сачвеченко под стражей до 13 июля, передает «Громадське».

Судьи решили, что защита не предоставила достаточных аргументов, чтобы изменить меру пресечения для депутата.

Надежда Савченко заявила, что продолжит свою голодовку в знак протеста против содержания ее под стражей.

На заседании интересы Савченко представляла группа из трех адвокатов, в частности, Александр Шадрин, от которого Савченко ранее отказалась, но потом попросила вернуться в процесс.

В суд пришли несколько десятков человек в поддержку Савченко, они хотели взять ее на поруки. Среди них были, в частности, народный депутат Виталий Куприй и экс-депутат Виктор Шишкин


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