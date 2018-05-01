На границе со Словакией завтра временно ограничат движение грузовиков

В пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" будет временно прекращено движение грузового транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Закарпатской области.

"23 и 24 мая 2018 года в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", через калибровку веса на словацкой стороне, временно будет приостановлено оформление и пропуск грузовых автомобилей. Работы продлятся 23 и 24 мая в период с 8:00 до 12:00 (среднеевропейского времени)", - говорится в сообщении. Указано, что 23 мая будет прекращено пропуск транспорта на въезд в Словакию, а 24 мая - выезд из Словакии.